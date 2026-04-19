Usporile su povrede Aleksandra Mitrovića da u novom klubu odmah demonstrira ono što je godinama radio na najvišem nivou, ali čim se vratio u optimalnu formu ponovo je srpski as zaslužio epitet noćne more za golmane na Bliskom istoku.

Samo četiri dana nakon što je Al Rajanu doneo trofej u Kupu Katara, još jednim pogotkom odveo je svoj tim u finale Lige šampiona Persijskog zaliva.

Zahvaljujući golovima najboljeg strelca u istoriji srpske reprezentacije i ubojitog Rožera Gedeša, sastav iz Katara savladao je Al Kadisiju iz Kuvajta sa sigurnih 2:0.