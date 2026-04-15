Dugo je Aleksandar Veselinović činio čuda na klupu Muaitera, drugoligaša kojeg je odveo čak do finala Kupa Katara.

Ipak, ekipa iskusnog srpskog stručnjaka ostala je bez snage za još jedno veliko iznanađenje, što je u ključnoj utakmici znao da kazni bogati Al Rajan.

Tim iz Dohe slavio je u tamošnjoj prestonici sa sigurnih 2:0, a glavnu ulogu u slavlju odigrao je najbolji strelac u istoriji reprezentacije Srbije – Aleksandar Mitrović.

Nakon što je Rožer Gedeš doveo favorita u vođstvo, Mitrović je sjajno reagovao glavom u srcu kaznenog prostora i preciznim udarcem postavio konačnih 2:0.