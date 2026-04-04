Fudbaleri Al Rajana i Al Sada odigrali su nerešeno 1:1 u 20. kolu prvenstva Katara.

Junak domaćeg tima bio je Aleksandar Mitrović koji je postigao fenomenalan gol u 95. minutu.

Srpski napadač je u drugom poluvremenu ušao u igru, a u nadoknadi je zatresao mrežu i to na kakav način. Driblingom se oslobodio čuvara i snažnim udarcem pogodio prvi ugao.

Prethodno je Al Sad poveo preko Roberta Firmina u 27. minutu.

Al Sad je posle osvojenog boda ostao lider šampionata sa 39 bodova, dok je Al Rajan četvrtoj poziciji sa sedam poena manje od današnjeg protivnika.