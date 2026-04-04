Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su novu pobedu u ABA ligi.

Crveno-beli su bez većih problema savladali Igokeu rezultatom 86:73 i tako upisali 17. trijumf u takmičenju.

Izabranicima Saše Obradovića je bio preko potreban jedan ovakav meč kako bi preboleli poraz od Partizana u Evroligi i to se i dogodilo. Iako u Laktašima nije bilo Kodija Milera-Mekintajera i Džordana Nvore, Zvezda je rutinski slavila.

Igokea je povela 4:0, a onda je usledila serija gostiju 15:0. Ipak, domaćin je trojkom Antunovića sveo zaostatak na podnošljivih pet poena.

Ponovo su crveno-beli stekli dvocifrenu prednost u drugoj četvrtini, ali se domaćin nije predavao i uspevao je da uhvati priključak.

Ipak, meč je defintiivno prelomljen u trećem kvartalu. Zvezda je tada zaigrala agresivnije i došla maksimalnih +21. Razigrao se u tim trenucima Moneke, pratili su ga Jago i Miljenović, pa je meč rutinski priveden kraju.

Najefikasniji je bio Miljenović sa 14 poena, Rivero je dodao 11, a po 10 su upisali Davidovac i Moneke. Na drugoj strani, dvocifreni učinak imali su Ahmad Rori sa 17 poena i Jeremić koji je meč okončao sa 11 poena.

Zvezdu naredne nedelje očekuje duplo kolo Evrolige. Obradovićevi momci će najpre dočekati Pariz, a onda im sledi gostovanje Asvelu.