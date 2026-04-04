Košarkaši Bešiktaša plasirali su se u finale Evrokupa pošto su i u drugoj utakmici bili bolji od gradskog rivala Baščašehira.

Dušan Alimpijević je napravio još jedan fenomenalan rezultat sa turskim timom koji će, ukoliko osvoji trofej u ovom takmičenju, igrati naredne sezone u Evroligi.

Očekivano, posle utakmice je usledilo veliko slavlje navijača Bešiktaša koji su pali u trans i nekoliko minuta skandirali:

- Dušan, Dušan, Dušan...

Još jednom su pokazali koliko cene selektora Srbije, a ni on nije mogao da sakrije emocije. Otišao je ka tribini s navijačima i toplo se ispozdravljao sa svima. S mnogima i izgrlio.