Kodi Miler-Mekintajer je blizu dogovora sa Olimpijakosom, javljaju italijanski mediji.

Jednom od najboljih košarkaša Crvene zvezde na leto ističe ugovor i biće slobodan u izboru sredine, a kako stvari stoje, karijeru bi mogao da nastavi u Pireju.

Kako navodi Simone Macola, novinar italijanskog portala "Backdoorposcast", ističe da bi plejmejker uskoro trebalo da potpiše višegodišnji ugovoro sa grčkim velikanom.

Dodaje se da je Kodi jedan od najtraženijih igrača na tržištu, te da Olimpijakos ceni to što može da igra na oba kraja terena jednako dobro. Navodno posao još nije zaključen, ali su pregovori odavno u toku.

Miler-Mekintajer ove sezone u proseku beleži 12.5 poena i 7.4 asistencije, a tokom karijere je irao za Baskoniju, Gazijantep, Andoru, Burg, Partizan i Cedevitu. Nema sumnje da bi njegovim odlaskom Zvezda pretrpela ozbiljan udarac.