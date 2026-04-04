Košarkaši Dubaija pobedili su Cedevita Olimpiju u okviru šestog kola Top 8 faze ABA lige.

Tim Jurice Golemca je tako nastavio trku sa Partizanom u borbi za prvo mesto i ovo mu je 19. pobeda, uz tri poraza, dok crno-beli imaju skor 19-2 i meč manje.

Viđena je izuzetno neizvesna utakmica u Sarajevu. Igralo se u serijama i gosti iz Ljubljane su se dobro držali do samog kraja. Ipak, u finišu nisu iskoristili nekoliko napada i Dubai je uspeo da dođe do važnog trijumfa.

Najefikasniji je bio Džanan Musa sa 24 poena, Avudu Abas je postigao 15 poena, Kabengele je imao 11, a Aleksa Avramović 7.

Kod Cedevita Olimpije najbolji Hurt sa 20 poena, 17 je postigao Gibson, a 12 Kenedi.