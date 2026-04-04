Košarkaši Denvera i San Antonija u ovim trenucima vode veliku borbu. U centru pažnje su Nikola Jokić i Viktor Vembanjama, dva MVP kandidata i verovatno najbolji košarkaši današnjice.

Obojica igraju odlično, ali Francuz od samog početka bije Srbina, a sada ga je i raskrvario i za to nije bio ni faul.

Vembanjama je udario Jokića po nosu i raskrvario. Nije ni sviran faul, umesto toga je Vembanjama imao tri slobodna bacanja.

Jokić je ostao da leži, pa je Braun faulirao Vembija, kako bi se prekinula igra i da bi se Nikoli ukazala pomoć.

Sudije nisu ni htele da gledaju snimak da li je bio nesportski faul nad srpskim centrom, pa su svi pobesneli.

Tehničku je dobio Dejvid Adelman, pa Eron Gordon, pa je još bio i nesportski faul, zbog čega je Vembi šutirao tri slobodna bacanja.

Kada se pridigao, Jokić se pozdravio sa Vembanjamom, koji je prišao da mu se izvini.