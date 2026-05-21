Fudbaleri Senegala igraće na Svetskom prvenstvu u grupi sa Francuskom, Norveškom i Irakom, a selektor Pape Tijao odredio je spisak putnika.

Među pozvanima našao se i bivši fudbaler Crvene zvezde Šerif Endiaj, koji je na Marakani stekao status miljenika navijača zbog svojih napadačkih sposobnosti i golova.

Za afričkog vice-prvaka nastupiće i legendarni Sadio Mane, odnosno Kalidu Kulibali, kao i predvodnici novije generacije reprezentativaca poput Sara, Džeksona, Mendija...

Golmani su: Mendi (Al Ahli), Dijuf (Nica), Dijao (Avr).

Odbranu čine Dijata (Monako), Mendi (Nica), Sek (Makabi Haifa), Kulibali (Al Hilal), Kamara (Anderleht), Nijakate (Lion), Sar (Čelsi), Dijuf (Vest Hem), Mbov (PSŽ), Džejkobs (Galatasaraj).

Vezni fudbaleri: Gej (Evertor), Dijara (Sanderlend), Sar (Totenhem), Gej (Viljareal), Kamara (Monako), Cis (Rajo), Endiaj (Bajern).

U napadu je paklena konkurencija, pošto su osim Manea pozivani još i Dijeng (Lorijen), Endiaj (Everton), Džekson (Bajern), Diao (Komo), Mbaj (PSŽ), Endiaj (Samsun) i Sar (Kristal Palas.)