Šerif Endiaj odigrao je partiju sezone i postao čovek o kojem priča Turska, pošto je sa dva pogotka predvodio svoj Samsunspor do ubedljive pobede nad liderom Galatasarajem - 4:1.

Snažni centarfor, koji je u Samsun stigao direktno iz Crvene zvezde krajem prošlog leta, bio je nerešiva enigma za odbranu aktuelnog šampiona. Iako su gosti rano poveli, Šerif je najpre režirao potpuni preokret nakon izjednačenja Mundilmađija, a potom u 82. minutu svojim drugim golom definitivno potopio favorita i naterao ga da šampionsko slavlje ostave za neku drugu priliku.

Ovakvom ishodu najviše su se obradovali u taboru Fenerbahčea, koji je na krilima het-trika Taliske savladao Bašakšehir i iskoristio Šerifov poklon da priđe najvećem rivalu.

Drama u šampionatu Turske se nastavlja, pa će pitanje prvaka biti rešeno tek u samom finišu sezone, gde Galatasaraj dočekuje Antaliju, Fener gostuje Konjasporu, a zahvaljujući bivšem špicu crveno-belih i dalje tinja nada da može do prvog pehara nakon punih 12 godina čekanja.