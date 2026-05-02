Tim iz Humske je imao prednost od 2:0 na poluvremenu, ali je sve moglo da bude i drugačije.

Upravo to je istakao i trener Novog Pazara Nenad Lalatović, koji je istakao da je njegovoj ekipi pripalo drugih 45 minuta, ali da to nije bilo dovoljno da dođu do trijumfa. On kaže da nije bilo baš zasluženo ovako, te da je remi realniji.

Takođe, rekao je da su golovi primljeni naivno.

- Ništa, mislim da smo u prvom poluvremenu primili naivno dva gola. Znali smo da Polter je ta marinela veznim igračima, da dolazi iz drugog plana, da dolaze. Nismo ispoštovali to. Partizan je bio boolji za jedan gol, ne dva. U drugom smo mi bili bolji, imali smo neke šanse, nismo iskoristili. Prvo poluvreme pripalo Partizanu, drugo Novom Pazaru. Na kraju je najrealniji rezultat bio remi, možda. Čestitam Partizanu i želim da zadrže to drugo mesto.