Crveno-bele odigrale su fenomenalnu utakmicu na jugu Marakane protiv jednog od dva direktna rivala za titulu, Vojvodine i slavila sa ubedljivih 5:0.

To je bilo dovoljno za titulu pred poslednje kolo u sezoni, jer je Spartak izgubio od TSC-a rezultatom 0:2, pa Zvezda u poslednjih 90 minuta ulazi sa nedostižnih pet bodova razlike.

Zvezda je već posle prvih 45 minuta obezbedila pobedu. Miladinovićeva je u 19. minutu postigla gol, da bi u 35. minutu Nikolićeva autogolom donela Zvezdi prednost od 2:0. Sve je bilo gotovo u 45. minutu kada je Vitli zatresla mrežu i donela pobedu.

U drugom poluvremenu su golove postigli Hadžibabić i Burgić, "petarda" je pukla u Beogradu, a Zvezda je odnela titulu šampiona, treću u nizu posle godina dominacije Spartaka.