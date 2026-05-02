Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu 9. maja od 18 časova dočekati ekipu Novog Pazara u meču 35. kola Superlige Srbije. Ovaj duel biće prilika da se obeleži 40 godina bratstva između Zvezde i Olimpijakosa, a o nesvakidašnjem jubileju je govorio nekadašnji igrač obe ekipe El Fardu Ben.

- Igrao sam za obe ekipe, znam da su navijači povezani. Uvek kada dođete na Marakanu, navijači pevaju i za Olimpijakos. To je stvarno lepo za čuti i takođe osetiti tu vrstu povezanosti između klubova - rekao je Ben.

Ben je nastupao za oba kluba tokom svoje karijere, te je upućen u sličnosti Zvezde i Olimpijakosa.

- Klubovi su veoma slični, prvo zbog boja, pa onda i zbog navijača i ljudi koji rade u klubu. Takođe su oba kluba najveća u svojim zemljama.

Iskoristio je priliku Ben i da pozove navijače na utakmicu protiv Novog Pazara.

- Neka dođu i uživaju. Atmosfera će biti fantastična, kao i uvek, jer to je vrsta povezanosti i prijateljstva kakvo se ne viđa svaki dan. Vreme je da se slavi - zaključio je Ben.