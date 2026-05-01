Vasilije Kostov je na meti interesovanja brojnih velikih klubova Evrope, među kojima su Inter, Bajern, Borusija, Barselona, Milan, Arsenal…

U jednom trenutku je kao favorit za potpis mladog igrača Zvezde figurirao Inter, ali je to sada Arsenal, što je istakao najpoznatiji fudbalski insajder na svetu Faricio Romano.

On je potvrdio da postoji interesovanje iz Italije, Nemačke i Engleske, ali da je Arsenalovo, koji bi do kraja sezone mogao da objedini titule šampiona Engleske i Evrope, veoma realno i da su već uspostavljeni kontakti povodom njegovog angažovanja.

Ono što je izvesno je da će Kostov oboriti izlazni transfer-rekord Crvene zvezde, a očekuje se i preko 20 miliona evra na ime obeštećenja.

Međutim, transfer u Arsenal je zanimljiv jer bi ujedno mogao da se umeša i u pitanje potencijalne zamene za Kostova u Zvezdi. Neime, želja srpskog šampiona je vezista IMT-a Vasilije Novičić, ali se u trku za njegov potpis, sa jačom ponudom, uključio upravo Arsenal. U slučaju angažovanja Kostova možda bi upravo odustali od drugog mladog srpskog igrača i otvorili vrata Zvezdi za letnje pojačanje, koje bi moglo automatski da zauzme mesto Kostova.