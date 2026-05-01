Fudbaler Reala Dani Sebaljos i trener Alvaro Arbeloa ušli su u otvoreni sukob.

Španska „Marka“ javlja da je sukob dotle došao da je igrač poručio svom treneru da mu se ne obraća, niti da ga poziva u tim, što je nezapamćen slučaj do sada.

Sebaljos je još u februaru izgubio mesto u startnoj postavi, a za čitavu sezonu je ksupio tek 810 minuta, tako da vuče gnev već odavno.

Situacija je kulminirala nakon što je potpuno izostavljen iz ekipe i za duel sa Real Betisom, klubom u kojem je ponikao. Tada je, kako se tvrdi, došlo do dodatnog nezadovoljstva i napetog razgovora sa Arbeloom.