"The Atletic" otkriva da je izbor za novog trenera Real Madrida sužen i da je spao na imena.

Alvaro Arbeloa neće ostati u klubu i naredne sezone a isti izvor tvrdi da se Florentino Perez razmišlja oko tri kandidata.

Prvi je Jirgen Klop, nekadašnji menadžer Liverpula, drugi je Didije Dešamp, aktuelni selektor Francuske, a treći Maurisio Poketino, takođe selektor – Sjedinjenih Američkih Država.

Nakon Svetskog prvenstva biće dosta lakše da se donese odluka, a koga će Real Madrid izabrati ostaje nam da vidimo.