Ogromna nedaća zadesila je bivšeg igrača FK Partizan Zvonka Popovića, kojem je 19. aprila izgorela kuća. Cela porodica ostala je bez krova nad glavom.

Prema nepotvrđenim informacijama požar u Popovićevoj kući desio se tokom noći, a dim je probudio nesrećnog fudbalera i njegovu suprugu. Samo zahvaljujući pukoj sreći njih dvoje su ostali u životu.



Informaciju da je Zvonku Popoviću izgorela kuća počeli su putem društvenih mreža, uz fotografije sa lica mesta, da šire fudbaleri Partizana, apelujući za pomoć.

Tokom korona virusa Zvonko Popović jedva je ostao živ, jer je bio teško bolestan. Bio je zbrinut u Zemunskoj bolnici, ukupno 13 dana, od toga je osam bio u kritičnom stanju.

Zvonko Popović rođen je u Krupnju 24. decembra 1961. godine.

Ponikao je u lokalnom Rađevcu, odakle je sa 19 godina došao u Humsku. Crno-beli dres nosio je od 1980. do 1985. godine. Igrao je kao defanzivac, a za Partizan upisao je 52 utakmice i dao jedan gol.



Posle Partizana Zvonko Popović igrao je u Grčkoj za Panseraikos, zatim Budućnost, Vojvodinu, te francuske klubove Anže i Perpinjan, gde je i okončao fudbalsku karijeru 1990. godine. Kao trener radio je u mlađim kategorijama Teleoptika i Partizana, u periodu od 1998. do 2011. godine