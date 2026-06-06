Vuk Draškić, Leon Ivanović, Aleksa Vasilić i Đorđe Ranković sele se sa Marakane na Karaburmu, ali to nije sve.

Kako saznaje Meridian sport – Emanuel Egeoluoha će takođe u OFK Beograd.

Reč je o napadaču rođenom 2007. godine koji je pre šest meseci stigao u Zvezdu, i na proleće upisao sedam golova.

Visok je 192 centimetra i prethodno je nastupao u Forster akademiji, a po dolasku na Marakanu je zaista uspeo da ostavi dobar utisak.

Ipak, crveno-beli su se odlučili da bonus u omladincima naredne sezone bude Džozef Egenolohor, što je automatski centarfora usmerilo ka izlaznim vratima.

U međuvremenu, Zvezda je otkupila ugovor Džeja Enema koji je pre šest meseci stigao na pozajmicu sa Karaburme na Marakanu.