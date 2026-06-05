Najavljivao se ovakav scenario prethodnih nedelja, pošto se Holanđanin odlično snašao u crveno-belom dresu tokom proleća i doneta je odluka da postane u potpunosti član srpskog šampiona.

Zvezda će uplatiti na račun OFK Beograda 2.000.000 evra, a Enem će ostati najmanje do kraja kvalifikacija za Ligu šampiona na stadionu Rajko Mitić.

Nije isključeno da posle toga bude prodat, jer su crveno-beli već imali nekoliko ozbiljnih ponuda da zarade na njemu, ali će snažni napadač biti na raspolaganju Stankoviću u borbi za Ligu šampiona.

Na 16 utakmica za Crvenu zvezdu, Holanđanin je postigao šest golova i upisao dve asistencije.