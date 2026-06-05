Posle četiri i po godine Dušan Vlahović napustio je Juventus.

Prema navodima iz Italije, Vlahović je u završnici sezone ponovo pokazao koliko može da bude važan za tim. Posle višemesečne pauze zbog povrede, postigao je četiri gola u poslednje četiri utakmice i bio jedan od retkih igrača koji je nosio ekipu kada je Juventus ulazio u krizu rezultata.

Kako piše Tutosport, niko nije dovodio u pitanje Vlahovićev kvalitet. Saigrači su bili svesni da je reč o napadaču koji može sam da reši utakmicu, ali su se vremenom pojavili problemi van terena.

Navodno, u svlačionici nije najbolje prihvaćeno njegovo insistiranje da ostane najplaćeniji igrač tima, kao ni poređenja sa novim pojačanjima kluba. Posebno su odjeknule priče tokom pregovora o novom ugovoru, kada su informacije o zahtevima srpskog reprezentativca stizale i do samih igrača.

Italijanski mediji ističu da je Vlahović uvek bio besprekoran profesionalac. Čak i tokom oporavka od teške povrede ostao je blizak ekipi i činio sve kako bi se što pre vratio na teren. Upravo zbog takvog odnosa prema obavezama, trener Lučano Spaleti je u jednom trenutku podržao nastavak razgovora o produženju saradnje.

Međutim, deo svlačionice nije dobro reagovao na njegove liderske ambicije i pojedine nastupe koji su doživljavani kao preterano nametanje autoriteta. Kako se navodi, postojala je grupa igrača koja je imala odličan odnos sa Vlahovićem, ali i značajan broj onih koji su smatrali da je vreme za rastanak.

Dodatno razočaranje za srpskog napadača predstavljala je odluka kluba o kapitenskoj traci. Vlahović je verovao da bi, zbog staža i uloge u timu, mogao da bude jedan od kandidata za kapitena, ali je Juventus prednost dao Manuelu Lokateliju, Bremeru i Kenanu Jildizu.

Posle neuspešnih pregovora o novom ugovoru, postalo je jasno da će saradnja biti okončana. Vlahović će krajem meseca i zvanično napustiti Torino kao slobodan igrač i potražiti novi izazov u karijeri.

Juventus je u januaru 2022. godine izdvojio više od 80 miliona evra za njegov transfer, dok je srpski reprezentativac dobio jedan od najvećih ugovora u klubu. Upravo su ta investicija i visoka primanja dodatno povećali pritisak i očekivanja koja, po mišljenju mnogih, nisu ispunjena.

Prema pisanju italijanskih medija, spor oko novog ugovora konačno je otkrio koliko su stavovi dve strane bili udaljeni. Juventus nije bio spreman da prihvati zahteve koji su podrazumevali visoku platu, bonuse i provizije, dok je Vlahović verovao da njegov status i doprinos opravdavaju takve uslove.