Posle 18 dana završeno je snimanje TV serije "Porodični derbi" (produkcija Telekom Srbija i Media advertising) posvećene "večitom derbiju", koji slavi 80. godišnjicu.

Radnja se dešava u stanu Beograđanina Milutina Miće Petrovića kog tumači Slobodan Boda Niniković, penzionera GSP-a, kuma Moce Vukotića, njegove supruge Milje koju igra Snežana Savić, rođene u Stragarima, sina Miška (Andrej Šepetkovski), nastavnika muzičkog, snaje Ludije (Marijana Mićić) iz Bariča, koja ima frizerski salon, unuke Sofije (Sofija Ristić) koja radi u banci i zeta Nenada Obradovića (Nenad J.Popović), daljeg rođaka Dr Ace Obradovića, navijača Zvezde, koji se uselio u Mićin stan.

Tu su i Mićin kolega iz GSP-a Laza (Rade Marjanović) "dođoš" iz Guče i supruga Mara (Sonja Knežević) njihove komšije: Rada Krkobabić (Nada Blam) predsednica Kućnog saveta, redovna učesnica sportskih kvizova na TV, komšija Pantić (Bane Zeremski), koji obožava turske serije i veze goblene, njegova supruga Desa (Danina Jeftić) koja je veliki fan Barselone, bogata tetka koji živi u Švajcarskoj (Olivera Katarina), deda Slavko (Milenko Pavlov), doktor Vilotić (Bane Tomašević).

U seriji će se pojavljuju i neki poznati fudbaleri Crvene zvezde i Partizana.

Autor i scenarista serije je Dragiša Kovačević.