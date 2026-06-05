Beograd je ovih dana mesto gde se okuplja veliki broj vernika. Pojas Presvete Bogorodice je nedavno došao u našu prestonicu, na hiljade vernika čekaju da mu se poklone i celivaju ga, pre nego što u subotu svečano bude ispraćen za manastor Vatoped na Svetoj Gori.

Jedan od mnogih koji je čekao u redu, bio je i nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Nenad Gavrić.

Nekadašnji prvotimac crveno-belih, a sadašanji član ekipe Dinamo Jug je objavio fotografiju oko ponoći da je stigao u Hram Svetog Save, dok je objavio i još jednu gde je pokazao da je proveo čitavu noć u redu kako bi video relikviju.

- Dvet sati čekanja... Jedan trenutak blagoslova - napisao je Nenad Gavrić na svom Instagramu.