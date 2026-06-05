Fudbalski reprezentativac Srbije Vladimir Lučić rekao je da je poraz od Meksika (5:1) ispao na kraju jako težak, ali je čestitao saigračima na uloženom trudu i radu.



- Na kraju je ispao jako težak poraz za nas. Dobro smo ušli u utakmicu, poveli lepim golom Stanića, ali domaćin je vršio pritisak od prvog minuta, došao je do izjednačenja, a onda pred sam odlazak na odmor primili smo taj nesrećni gol koji nas je jako poremetio. U nastavku smo primili opet autogol koji se retko dešava. Meksiko je bio bolji, spremniji pred početak Svetskog prvenstva, ali sve čestitke momcima na uloženom trudu, naporu. Meksiko je zaista dobra ekipa, mislim da će daleko dogurati na šampionatu - rekao je Lučić, a prenosi sajt Fudbalskog saveza Srbije.



Srbija je pre poraza od Meksika izgubila i od Zelenortskih Ostrva (0:3), a naredne mečeve igraće u Ligi nacija u septembru, 24. će dočekati Grčku, a tri dana kasnije biće domaćin Holandiji.