Fudbaleri Srbije doživeli su debakl u Toluki, pošto su izgubili od reprezentacije Meksika sa 5:1. Bio je to još jedan u nizu mečeva koji će "orlovi" želeti što pre da zaborave.

Poraz od Meksika ušao je u istoriju kao prvi prijateljski meč od osamostaljenja Srbije u kojem je nacionalni tim primio pet golova. Za sličan neuspeh treba se vratiti sve do 2002. godine, kada je tadašnja SR Jugoslavija, predvođena sa klupe od strane Dejana Savićevića, poražena u Pragu od Češke rezultatom 5:0.

Od novijih mečeva izdvaja se i duel sa Rusijom iz 2024. godine, kada je Srbija izgubila sa 4:0, što je do susreta sa Meksikom predstavljalo najteži poraz "orlova" u prijateljskim utakmicama od 2006. godine.

Međutim, Srbije nije "za džabe" dolazila u Meksiko, pošto je dobila 400.000 dolara.