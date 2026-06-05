Španac je nasledio Željka Obradovića u veoma delikatnom trenutku za klub i prvobitno potpisao saradnju do kraja sledeće sezone.

Ipak, uspeo je Penjaroja da natera čelnike Partizana da ga dodatno "blindiraju", pogotovo posle odličnih partija u finišu Evrolige, kao i pobeda u "večitom" derbiju.

Tako je bivši strateg Barselone stavio potpis do leta 2028. godine, javlja Meridian sport.

Sledeći korak je da za narednu sezonu sklopi ekipu po svojim zamislima uz pomoć sportskog sektora Partizana.

Prema istom izvoru, trener crno-belih u poslednja dva meseca nije bio u potpunosti koncentrisan na to pitanje – što zbog činjenice da se fokusirao na takmičenje, što zbog toga što je prvenstveno želeo igrače sa španskog tržišta koji su mu od ranije poznati.