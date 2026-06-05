Nastavila je Crvena zvezda da predstavlja pojačanja za narednu sezonu. Posle nekoliko domaćih igračica, uprava kluba je otkrila i dve rukometašice koje stižu iz inostranstva.

Prva na listi je golmanka Jovana Mecevska koja je branila gol Vardara, Nice i Slatine, odakle i dolazi u tabor crveno-belih. Reč je o iskusnom i dobrom golmanu, koji će pojačati konkurenciji među stativama sa Moli Kubinom i Anom Kačarević.

Druga devojka stiže iz Nemačke, a reč je o levom beku Mecingena, Najni Klajn, koja bi trebalo da nadoknadi odlazak najbolje igračice Zvezde, Jovane Skrobić.

Tim srpskog šampiona su ranije pojačale, pivotmen reprezentacije Srbije, Katarina Bojičić, potom golman Moli Kubina, desno krilo Nataša Lovrić, srednji bek Una Obrenović i prvi strelac lige, Nevena Radić.