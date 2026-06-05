Srpski fudbaler Aleksandar Stanković vraća se u Inter posle epizode provedene u Klub Brižu.

Talentovani fudbaler rođen 2005. godine postaće ponovo član milanskog velikana u transferu koji će biti realizovan na trajnoj osnovi, prenose italijanski mediji.

Stanković će sa Interom potpisati petogodišnji ugovor, koji će ga za klub vezivati do leta 2031. godine.

Povratak mladog reprezentativca Srbije predstavlja potvrdu poverenja koje Inter ima u njegov razvoj, nakon što je prethodni period proveo stičući iskustvo u belgijskom prvenstvu.

Stanković je u protekloj sezoni postigao devet golova uz pet asistencija na 55 utakmica za belgijski tim.

Vraća se u Inter gde tek čeka debi za prvi tim, dok je postigao oko 20 golova u mlađim kategorijama "nerazura".