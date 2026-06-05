Osvajačica 23 grend slem titule vratiće se na teren sledeće nedelje na turniru Kvins u Londonu, gde će igrati u dublu sa Kanađankom Viktorijom Mboko.



Organizatori turnira u Berlinu saopštili su da će 44-godišnja Vilijams igrati u dublu, a još nije poznato ko će joj biti partnerka.



- Svaki turnir koji trenutno dodam u raspored je poseban, a Berlin nije izuzetak. Uzbuđena sam što ću se takmičiti pred navijačima u Nemačkoj i nastaviti da gradim zamajac za sezonu na travi - navela je Vilijams u saopštenju na sajtu turnira koji počinje 15. juna.



Mediji su u četvrtak objavili fotografije kako Vilijams trenira sa Mboko na Kvinsu. Spekuliše se da se vratila na teren sa namerom da učestvuje na trećem grend slem turniru u sezoni, Vimbldonu, na kome je osvojila šest titula.

Vilijams nije igrala otkako je završila karijeru na Ju Es openu 2022. godine.

Prošle godine se prijavila za antidoping program, kada su počele spekulacije da planira povratak na teren.



Ona je jedna od najboljih teniserki svih vremena, 319 nedelja provela je na prvom mestu WTA liste, što je treći najbolji rezultat u istoriji, osvojila je 73 titule, od kojih 23 grend slem trofeja i četiri zlatne olimpijske medalje, po dve u singlu i dublu.