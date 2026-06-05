Drugi meč finalne serije igra se u subotu od 18 časova, takođe u Dubaiju. U prvom meču Dubai je pobedio rezultatom 99:93.



- U plej-ofu je svaka utakmica drugačija. Za nas je sada najvažnije da se dobro odmorimo, i da se pripremimo za naredni meč. Jasno je da moramo da popravimo energiju. Loše smo otvorili prvu utakmicu, posebno jer su oni dolazili do lakih poena. Imali su šest ili sedam situacija dva na jedan. U finalu nije normalno da se takve stvari ponove šest ili sedam puta. Znamo da možemo da igramo bolje. Znamo i da moramo da popravimo mentalitet za sledeću utakmicu. Finale je gotovo tek kada neko dođe do tri pobede - istakao je Penjaroja za klupski sajt.



Karlik Džons veruje u bolje izdanje "crno-belih".

- Težak poraz za nas, ali moramo da okrenemo stranicu i da se spremimo za drugu utakmicu. Serija nije gotova, ovo je bio tek prvi meč i pred nama je još mnogo košarke. Moramo da pogledamo snimak, ispravimo sitnice i pripremimo se za naredni duel. Očekujem da reagujemo, da ne ponovimo iste greške i da dođemo do pobede - zaključio je Džons.