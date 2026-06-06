Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos još jednom se našao u centru pažnje tokom finalne serije grčkog prvenstva protiv Olimpijakosa.

PAO je na svom parketu slavio rezultatom 68:58 i izjednačio na 1:1 u seriji koja se igra do tri pobede.

Prvi čovek "zelenih" tokom meča je sišao na teren, a potom je na Instagramu žestoko kritikovao trenera Olimpijakosa Jorgosa Barcokasa, smatrajući da uživa poseban tretman kod sudija i organizatora takmičenja.

- Gledam razne pijune, licemere koji pričaju o meni. Sada moram da se javim, jer nikoga nije briga za čoveka koji na svakoj utakmici psuje sudije, ulazi na parket, vređa svoje navijače i strance. I niko ne sme da ga pipne. Kakav je to imunitet? Uvek bacate Atamana pod voz jer je stranac, a ovaj lik koji ne poštuje ništa ostaje nedodirljiv. Niko neće da mu da tehničku grešku ili ga izbaci sa utakmice. I ja sam opet zlikovac? - napisao je Janakopulos.