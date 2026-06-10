Košarkaši Olimpijakosa izgubili su od Panatinaikosa četvrti meč finala grčke lige rezultatom 93:86. Sada je 2:2 u seriji, a majstorica će se igrati u Pireju.

Utakmicu u OAKA areni obeležile su tenzije u taboru crveno-belih, a u glavnoj ulozi bili su trener Jorgos Barcokas i centar Tajrik Džons. Bivši igrač Partizana je napravio dve brze lične greške i potom otišao na klupu.

Barcokas ga je povukao na klupu, ali mu Džons nije ostao dužan, čak mu se neprijatno unosio u facu. Sve to se desilo u drugoj četvrtini.

Peta utakmica će se odigrati u subotu 13. juna, gde će Olimpijakos pred svojim navijačima pokušati da objedini evropsku i domaću titulu.