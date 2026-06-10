Košarkaši Panatinaikosa su večerašnjim trijumfom izjednačili na 2:2 u finalnoj seriji, koja se igra do tri pobede.



Najefikasniji u ekipi Panatinaikosa bio je Kendrik Nan sa 23 poena, dok je Ti Džej Šorts dodao 13.

Kod gostiju, najbolji je bio Evan Furnije sa 29 poena, dok je Tomas Vokap ubacio 19. Srpski košarkaš Nikola Milutinov proveo je na terenu skoro 40 minuta u ekipi Olimpijakosa, a za to vreme zabeležio je četiri poena, sedam skokova i tri asistencije.

Peta utakmica biće odigrana 13. juna, a domaćin će biti ekipa Olimpijakosa.