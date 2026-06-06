Malo karipsko ostrvo Kurasao postalo je najmanja nacija po broju stanovnika koja se plasirala na Mundijal. Prema podacima iz prošlog januara to ostrvo ima 156.115 stanovnika.

Kurasao, koji je postao država u okviru Kraljevine Holandije tek 2010. godine, igraće u Grupi E sa Nemačkom, Obalom Slonovače i Ekvadorom.

Zelenortska Ostrva su treća najmanja nacija, posle Kurasaa i Islanda, koja se plasirala na Svetsko prvenstvo. Ova selekcija je bila prva u svojoj kvalifikacionoj grupi ispred Kameruna.



Zelenortska Ostrva, arhipelag od 10 ostrva u Atlantskom okeanu sa populacijom manjom od 525.000 stanovnika, stekla su nezavisnost od Portugala 1975. godine.

Ova reprezentacija će igrati u Grupi H sa Španijom, Saudijskom Arabijom i Urugvajem.

Nedavno su u prijateljskoj utakmici deklasirali Srbiju sa 3:0.

Tu su i dva debitanta iz Azije, Uzbekistan i Jordan.



Uzbekistanci, koji su bili polufinalisti Kupa Azije 2011. godine, okončali su dugo čekanje na plasman na Svetsko prvenstvo pod vođstvom Fabija Kanavara, nekadašnjeg kapitena Italije i osvajača Svetskog prvenstva 2006. godine.



Ova selekcija se može pohvaliti igračima kao što su defanzivac Mančester sitija Abdukodir Husanov i nekadašnji napadač Rome Eldor Šomurodov i nadaju se da će ostaviti dobar utisak u Grupi K u kojoj su Portugal, Kolumbija i Demokratska Republika Kongo.



Jordan je treću rundu kvalifikacija u Aziji završio iza Južne Koreje, sa četiri pobede i četiri remija iz 10 utakmica. Trenutno 64. reprezentacija na svetu stigla je do finala Kupa Azije 2023. godine gde je izgubila od domaćina Katara.



Argentina, Alžir i Austrija biće protivnici Jordana u Grupi J.