Povreda ramena muči Srbina... Nije igrao u Madridu, a iz dana u dan stižu prognoze kada će ponovo na teren.

Novak je tokom dodele "Laureusa", na kojoj je bio voditelj, govorio o svom stanju, ali... Đoković kao da je malo menjao izjavu.

U jednom kasnijem intervjuu, španskoj stanici „Teledeporte“, malo je revidirao situaciju:

-Treniram kako bih bio spreman da igram u Rimu. Ne mogu ništa da prognoziram, sve zavisi kako će se stanje sa mojom povredom odvijati, ali za Rolan Garos ću biti spreman - rekao je Novak.

Ponovio je i želju da brani zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu.

-Kada sam pobedio u Parizu to je bio verovatno vrhunac moje karijere. S obzirom da sam imao 37 godina i da je to verovatno bila moja poslednja šansa. Nikada neću zaboraviti pobedu u finalu protiv Karlosa Alkarasa. Bilo je to neverovatno iskustvo koje nikada neću zaboraviti. Milion puta sam to gledao ponovo, sam, sa decom, porodicom…

Učešće u Los Anđelesu bile bi njegove šeste Igre u karijeri.

-Biti na Olimpijadi, predstavljati svoju zemlju, nositi boje svoje zastave na leđima sa ponosom… nijedan drugi događaj ne može vam dati takav osećaj. Deliti sa 10.000 drugih vrhunskih sportista takvo iskustvo! Nadam se da ću još jednom imati priliku da doživim to i radim na tome. Dve godine deluju mnogo dugo u ovom trenutku ali ozbiljno radim na tome.

Novak nije bio na teren od Indijan Velsa, tada je povredio rame i već neko vreme je na "bolovanju". Nije do kraja jasno u kakvom je stanju, ali pojavili su se snimici na kojima trenira i na kojima se vidi da je u dobroj kondiciji.

Vremena ima, a sigurno da će Đoković dati sve od sebe da još jednom ugrozi mlade teniske lavove.