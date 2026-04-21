Dugo traje Novak i logično je da je kroz karijeru bilo problema sa povredama. Naravno, njegovi izostanci sa teren ne mogu da se mere sa povredama koje je imao Rafa Nadal, ali... Nije da je sve uvek bilo savršeno. Često je Srbin išao preko granice bola.

Ovo su sve teže povrede kod godine:

2011 - povredio leđa – završio je sezonu kao prvi, ali je morao da se povuče u polufinalnom meču Dejvis kupa protiv Huana Martina del Potra, iako je delovalo da je bio oporavljen.

2014 - desni ručni zglob – desilo se tokom Monte Karlo Mastersa, poražen je zbog toga od Rodžera Federera u polufinalu u dva seta.

2017 - desni lakat – povukao se u četvrtfinalu Vimbldona protiv Tomaša Berdiha, gubio 0:1 u setovima, pa je propustio i US open i narednih par meseci tenisa. Ni to mu nije pomoglo, pošto je 2018. morao da se operiše, posle čega se donekle oporavio.

2019 - levo rame – ušao je na US open kao favorit, ali je morao da se povuče tokom meča sa Vavrinkom u četvrtom kolu.

2021 - abdominalni mišići – pukotina povećana sa 17 milimetara na 25 milimetara, pa je Nole najavio i pauzu po osvajanju Australije.

2023 - povreda zadnje lože koja je baš namučila Novaka. Igrao je dugo sa bandažom ali je uspevao da se nosi sa time

2024 - povreda kolena! Novak je morao i na operaciju, ali je uspeo da se oporavi i stgine do zlata na Igrama u Parizu.

2026 - povredama ramena koja neko vreće već muči Novaka i pitanje ne kada će ponovo moći na teren.

Generalo, Novak je uvek mnogo brinuo o svom telu, radio je uvek na oporavku i uspeva je da izbegne veće komplikacije.

Stiven Smit, stručnjak za brigu o zdravlju sportista i prevenciju povreda, izneo je analizu situacije o Đokoviću.

-Naravno, sve povrede koje Đoković trenutno trpi su povezane sa takmičarskim godinama i trošenjem tela, ali u njegovom slučaju moglo bi da postoji i drugo objašnjenje. Od 2003. do 2023. Nole nikada nije imao ozbiljnijih fizičkih problema, što je doprinelo njegovoj izuzetnoj profesionalnoj dugovečnosti - rekao je Smit.

Zatim je objasnio šta se sada događa.

- Međutim, u poslednjih vreme bio je primoran da kombinuje nastupe i pravi kraće ili duže pauze. To, zajedno sa odlukom da pažljivo bira turnire na kojima učestvuje, učinilo je svoje. Mislim da ponekad period odmora tokom oporavka od povrede znači i smanjenje intenziteta treninga, a zatim se očekuje da se igrač vrati na teren i odmah takmiči na istom nivou. To može izazvati lanac novih povreda koje se nadovezuju jedna na drugu - zaključio je Smit.

Poslednju turnir sa kojeg je odustao je Madrid.

-Madrid, nažalost neću moći da se takmičim na masters turniru u Madridu ove godine. Nastavljam oporavak kako bih se vratio na teren uskoro. Vidimo se uskoro - napisao je Novak Đoković.

Đoković je najavio da će igrati na Rolan Garosu, kao i da je njegov najveci cilj da bude deo Olimpijskih igara u Los Anđelesu. Samo da ga povreda zaobiđu.