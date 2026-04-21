Iako je odustao od mastersa u Madridu, on je ostao u Marbelji da trenira, u nadi da će se oporaviti, te učestvovati na mastersu u Rimu, a potom i na Rolan Garosu, što je kulminacija sezone na šljaci.

- Radim sve što je u mojoj moći da se oporavim i učestvujem u Rimu, ali ne mogu sada ništa da kažem, sve zavisi od toga kojim tempom napreduje oporavak od povrede - jasan je Novak.

Ukoliko ne bude odigrao ni turnir u Rimu, to bi onda značilo da bi na Rolan Garos, drugi grend slem u sezoni, mogao da stigne bez pripreme, ali Đoković je spreman na takav scenario:

- Nadam se da ću biti spreman za Rolan Garos.

Podsećanja radi, grend slem u Parizu počinje 25. maja.