Poljakinja Maja Hvalinska je neko za koga velika većina ljubitelja sporta do pre nekoliko dana nije ni čula, a sada će igrati za titulu na prestižnom Rolan Garosu. Ona je kao 114. teniserka sveta uspela da prebrodi tri runde kvalifikacija, izađe na kraj sa nekoliko favorizovanih rivalki i na kraju pobedom protiv Ruskinje Dijane Šnajder obezbedi veliko finale.

O kakvoj senzaciji se zapravo radi, govori i to što je Maja teniserka koja nema potpisan sponzorski ugovor ni sa jednim sportskim brendom. Na svakom meču nosi drugaćiju opremu.

Dok je odgovarala na pitanja malobrojnih novinara pre nego što je zablistala na Rolan Garosu, objasnila je svoju situaciju.

-Trenutno nisam sponzorisana, tako da nosim šta god mi se sviđa, što je jako kul, iskreno. Nisi ograničen, ako mi se dopada jakna, nosim jaknu, ako mi se sviđa majica, nosim. To je trenutna situacija - rekla je Hvalinska sa osmehom na licu.

Biće zanimljivo videti koji sportski brend će joj ponuditi saradnju nakon ovog velikog uspeha, što bi bio veliki korak za nastavak njene karijere. Više ne bi morala da brine o troškovima putovanja, kupovini opreme i ostalim propratnim stvarima...

Zanimljivo je da je Hvalinska plasmanom u finale Rolan Garosa zaradila više nego u dosadašnjem delu karijere. U pitanju je suma od 1.400.000 evra, a šansu da duplira ovu sumu imaće u subotu, kada će joj na crtu izaći Mira Andrejeva.