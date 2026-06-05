Velika bura se ne stišava... Skupština Crne Gore usvojila zakon koji Srbiju označava kao okupatora iz 1918. godine i to je otvorio mnoge stare srpske rane.

Naime, odluka Skupštine Crne Gore da u zakonu zadrži formulaciju o „nasilnoj aneksiji“ iz 1918. godine ponovo je otvorila stare istorijske podele. Protivnici takvog tumačenja podsećaju da je Srbija u Prvom svetskom ratu podnela ogromne ljudske žrtve, među kojima su bili i čuveni 1300 kaplara – srednjoškolci i studenti koji su 1914. godine prošli ubrzanu vojnu obuku i poslati na front da brane zemlju od austrougarske invazije.

O odnosima dva naroda mnogo govri i sport. Dosta uspešnih sportista rekalo je veliku istinu. I pored pritisaka, rekli su šta osećaju.

Košarkaš Nikola Mirotić nikada nije krio da je Srbin iz Crne Gore i da se time ponosi. Pokojni Andrija Delibašić je uvek bio rado viđen u Beogradu i nikada nije odvajao dva naroda.

Jednu od jačih poruka na ovu tekmu posleo je Petar Škuletić! Bivši fudbaler bio je vrlo jasan.

Mi smo Srbi iz Crne Gore. Ponosno kažem iz Crne Gore! Volim Crnu Goru, rođen sam u Crnoj Gori! Ali, mi smo Srbi! Moji roditelji, moj đed… Srbi smo - rekao je Škuletić.

Rođen je u Danilovgradu, a nosio je dres reprezetnacije Srbije.

- Nisam imao dilemu za koju ću reprezentaciju da igram. Iako znam, da sam igrao za reprezentaciju Crne Gore, da bih realno imao mnogo više nastupa tamo, nego ovde, iako su tamo ekstra igrači, od Stevana Jovetića, Mirka Vučinića. Naravno, nisam ja bio lud da to ne znam - zaključio je Škuletić.

Škuletićeva poruka je više nego jasna, i predstavlja ono što većina sportista misli o ovoj temi...