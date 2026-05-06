Delovalo je kao nešto veliko, ako nešto iz snova, a onda... Fudbal i košarka nemaju mnogo sličnosti, novac potrošen u dva posla nije ni blizu, ali... Prosto je neverovatno koliko slučaj Kilijana Mbapea i Rala podseća na slučaj Džabarija Parkera i Partizana...

Ono što je trebalo da bude prelazak iz snova za Mbapea u špansku prestonicu, ispostavilo se kao noćna mora za francuskog napadača.

Uprkos postignutom 41 golu u nepune dve sezone na stadionu „Santijago Bernabeu“, Francuz se suočava sa gomilom kritika jer u njegovom mandatu u klubu Real još uvek nije osvojio nijedan trofej.

Zato su navijači kluba preduzeli drastične mere kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo u obliku peticije pod nazivom „Mbape napolje“, piše sajt Sport Illustrated

Do sada je preko 11 miliona ljudi (u trenutku pisanja teksta) je potpisalo ovu peticiju, a slogan iste glasi: „Madriđani, neka se vaš glas čuje. Ako verujete da su promene potrebne, nemojte ćutati – potpišite ovu peticiju i založite se za ono što mislite da je najbolje za budućnost kluba“.

Mpabe je ogromna zvezda, ali je ponašem i stavovima razorio svlačionicu Reala. U prevodu, niko od igrača ne može očima da ga vidi. Džaba što je strašan igrač, jer to niko ne može da mu ospori.

Kakva je sličnost Kilijana i Džabarija? Velika...

Amerikanac je nešto slično uradio Partizanu... Došao je kao ogromna zvezda, navijači su bili u transu. "Došla je koš-mašina" - nadali su se svi koji vole crno-bele boje. A, onda sve suprotno.

Džabari je isto kao Mbape razorio svlačionicu Partizana. Za novac za koji je igrao nije pokazao ništa, a to je bilo trn u oko svim igračima Partizana. Onda je sve puklo, i sezona koju je Partizan igrao u Evroligi je bila užasna.

Ima još jedna sličnost... Real će se teško rešiti Mbapea, a Partizan još teže Džabarija.

Mnogo je loše kad pukne svlačionica. "Uvek gledamo i kakvi su ljudi..." - rekao je pre mnogo godina Duško Vujošević, i čini se pogodio je u centar.