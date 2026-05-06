Neki su ostavili baš veliki trag na terenu. Od Fredija Hausa, do Lestera Mekejleba, pa do Kevina Pantera. Imali su stranci važnu ulogu u crno-belom dresu, ali... Bilo je i više nego živopisnih likova koji su ostali upamćeni.

Blejk Step

Amerikanac Blejk Roj Step je bivši profesionalni košarkaš. Rođen je 4. februara 1982. godine u Judžinu u američkoj državi Oregon. Košarkašku karijeru je počeo u srednjoj školi u rodnom gradu, a nastavio je na Univerzitetu Gonzaga gde je tokom četiri godine u proseku beležio 13 poena, pet asistencija, 3,9 skoka i 1,2 ukradene lopte po meču. Igrao je na poziciji plejmejkera, a na NBA draftu 2004. godine kao 59. pika izabrala ga je Minesota. Za Timbervulse je nastupao u predsezoni 2004/05, ali nije uspeo da se izbori za mesto u startnom timu. Krajem 2004. godine, Step se pridružuje Partizanu gde ostaje do kraja te sezone i osvaja šampionsku titulu. Tokom leta 2005. godine, u NBA letnjoj ligi, nastupao je za Klivlend, ali je sezonu 2005/06 proveo u ekipi Valensije. Tokom košarkaške karijere, Blejk Step je imao problema sa kolenom zbog čega je morao da završi karijeru u 24. godini. Posle košarke, posvetio se profesionalnom igranju pokera. Kao pokeraš je debitovao 2006. godine, na događaju "Spring Poker Round up". Tada je završio na desetom mestu sa zarađenih 1090 dolara.

Piter Kornel

Početkom 21. veka među prvim Amerikancima u Humskoj bio je Pit Kornel, centar koji je imao srpske korene. Ostaće upamćen kao jedan od retkih košarkaša koji je za 12 godina karijere nastupao za čak 30 klubova u 15 liga i sedam država. Ispostavilo se po Partizan da je bio veliki promašaj, jer je dobio otkaz posle samo nekoliko utakmica. Ako se u Sjedinjenim Američkim Državama raspitate za njegovo ime i prezime, nećete mnogo o njemu čuti kao košarkašu. Reći će vam da je u pitanju glumac, jer je uzeo učešće u više od 60 reklamnih kampanja. Čak je snimio i nekoliko košarkaških filmova.

Samardo Samjules

Smardo Samjuels uvek je bio prilično zvučno ime u evropskoj košarci. Ali, isto tako kada ga spomenete, znate da nikada niste "na čistom" sa njim. "Luda glava" vrlo brzo "eksplodirala" je i u Beogradu. Potpuno je bizaran podatak da na jedno gostovanje u regionalnoj ligi Jamajčanin nije želeo da krene bez kućnog ljubimca – pudlice. Instagram objavama izazivao je ogromnu pažnju, a manje od mesec dana bilo mu je dovoljno da napravi skandal i, verovali ili ne, zakaže vanrednu konferenciju u Humskoj.

Milton Palasio

Odličan igrač, čovek koji je ostaivo lep trag u Partizanu, ali... Iz nekog razloga svake godine se pojavi vest da je nastradao. Vrlo brzo se ispostavio kao da nije tačno, ali... Milton je već mnogo puta bio "prežaljen". U Partizanu je imao nadimak Milutin...

Bilo je tu još mnogo zanimljvih likova, a ako se setit nekoga, podelite sa nama...