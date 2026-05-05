Dušan Miletić iz Kluža bio je već viđeno pojačanje Parizana. Izgleda da posao nije završen.

Branko Ćuić, generalni menadžer tima iz Transilvanije, govorio je o Miletićevom statusu.

-Što se tiče Dušana Miletića i Partizana, mi smo takođe to čitali po štampi. Niko nije kontaktirao sa nama u toku sezone, osim njega i njegovog agenta, koji su nam rekli da ništa nije potpisao sa Partizanom. On je do kraja sezone naš igrač i imao je prilično dobru godinu, tako da ćemo videti šta nosi budućnost - izjavio je Ćuić za “Mozzart Sport”.

Miletić ima sjajnu sezonu u ABA ligi, gde je prosečno beležio 13,3 poena, 5,3 skoka i 2,3 asistencije, kao i 1,8 blokada za 24 utakmice, koliko je odigrao u regionalnom takmičenju.

Sezona za Kluž nije okončana, jer se u četvrtfinalu plej-ofa ABA lige sastaju sa ekipom Budućnosti.

Crno-beli već rade na sklapanju tima iz novu sezonu. A poznato je da su do sad potpisali Lovernj i Olman.