Entoni Edvards se vratio!

Njegov povratak izgledao je kao scenario iz holivudskih filmova. Nakon što je krajem aprila doživeo hiperekstenziju levog kolena protiv Denvera, Edvards je uložio nadljudske napore da se oporavi. Ušao je u igru sredinom prve četvrtine, a nakon prve pogođene trojke se okrenuo ka klupi Spursa i uzviknuo: "Vratio sam se!" Meč je završio sa šutem 8/13 za 25 minuta na parketu.

S druge strane, svet priča o neverovatnom Viktoru Vembanjami. Mladi Francuz je odigrao defanzivno najdominantniju partiju u istoriji NBA plej-ofa, postavivši novi rekord sa čak 12 blokada! On je uz to zabeležio 11 poena i 15 skokova, postavši tek treći igrač u istoriji lige koji je u doigravanju ostvario tripl-dabl uz blokade (od sezone 1973/74).

U pobedničkom taboru najefikasniji je bio Džulijus Rendl sa 21 poenom i 10 skokova. Kod Spursa, pored Vembanjame, istakli su se Harper sa 18, dok su Šampanji i ruki Stefon Kasl dodali po 17 poena.

Vredi napomenuti da je Minesota do ovog brejka došla desetkovana na spoljnim pozicijama, jer su zbog povreda odsustvovali Donte Divinćenco (Ahilova tetiva) i Ajo Dosunmu (list).

Igrala se zaista dobro košarka, a sada je bilo jasno da Minesota nije slučajno izbacila Denver...

Serija ostaje u Teksasu, a druga utakmica na programu je u noći između srede i četvrtka.