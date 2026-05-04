Niko nema što Džoker imade. Pardon, imaće kad stavi potpis na basnoslovni ugovor. A staviće...

Rana eliminacija iz plej-ofa, takoreći šokantna, imajući u vidu osakaćenu Minesotu, nije izazvala kuknjavu u Koloradu, već naprotiv, najavljuje slavlje. Denver je, naime, spremio 278 miliona dolara kako bi Nikoli Jokiću oterao eventualne misli o napuštanju kluba kojem je doneo (jedinu) titulu 2023.

Najboljem košarkašu današnjice, istina ne u prepoznatljivoj formi posle povratka iz povrede pa trpi strašne udare, što su „vukovi“ jelte iskoristili, narednog leta bi istekao aktuelni ugovor, a na stolu već ima novi.

To nije najjači ugovor u celosti - Džejson Tejtum ima u Bostonu 313 miliona - ali je najjači gledajući prosek po sezoni. Kad bude stavio potpis, Jokić će postati najplaćeniji ako se ima vidu godišnja plata - 69,5 miliona dolara bruto! Trenutno, aktuelni MVP lige Šej Gildžus-Aleksander u Oklahomi ima 67,9 miliona po sezoni.

Podsećanja radi, reprezentativac Srbije koji je, veli, u kontaktu sa selektorom „orlova“, prošlog leta je odbio ugovor od 212 miliona dolara, rekavši tad da će na kraju 2025/26. doneti odluku. I evo je...

NAJJAČI UGOVOR TRENUTNO:

1. Tejtum (Boston) 313.933.410*

2. Braun (Boston) 285.393.640

3. Jokić (Denver) 276.122.630

4. Gildžus (Oklahoma) 271.656.000

5. Kaningem (Detroit) 269.085.780

* u dolarima (bruto zarada)

NAJJAČI UGOVOR GODIŠNJE

1. Gildžus (Oklahoma) 67.914.000*

2. Buker (Finiks) 66.216.332

3. Tejtum (Boston) 62.786.682

4. Embid (Filadelfija) 62.624.612

5. Dejvis (Vašington) 58.456.566

* u dolarima (bruto zarada)