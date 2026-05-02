Košarkaši Denver Nagetsa eliminisani su već na startu plej-ofa. Bolja od njih bila je Minesota sa 4:2 u seriji.

Nekadašnji NBA košarkaš, a danas analitičar Kendrik Perkins ponovo je bez zadrške kritikovao Nikolu Jokića, i to oštrije nego ikada ranije.

Najpre se osvrnuo na Nikolinu izjavu da bi posle ovoga svi bili otpušteni da su u Srbiji.

- Mi nismo u Srbiji, ovo je Amerika. Bio je nadigran u ovoj seriji. Nadigran. Mora da snosi odgovornost, kao što to tražimo od svakog 'velikog' imena. U poslednje tri godine - ispadanje u drugoj rundi, pa opet u drugoj rundi, pa u prvoj rundi. I vi mi kažete da bez Entonija Edvardsa, bez Dantea, bez dvojice startera i najboljeg igrača rivala - nisi mogao da dobiješ ovu seriju?

On je otišao i korak dalje, dovodeći u pitanje mesto Jokića među najvećima u istoriji. U svom izlaganju čak se izvinio legendama poput Šekilu O'Nilu, Karimu Abdul-Džabaru i Hakimu Ollajdžuvonu, ističući da su mnogi prerano svrstavali srpskog centra u to elitno društvo.

- Zbog nekih stvari i brojki koje je beležio u ligaškom delu sezone. Razumem - ima jednu NBA titulu. Zapravo, iskreno, ne mislim da će Jokić osvojiti još jednu titulu. I to neće biti samo zbog njega.

Perkins smatra da Jokić ne zaslužuje mesto u Top 5 najboljih centara u istoriji.

- Da li je među deset najboljih centara svih vremena? Apsolutno. Ali za priču o Top 5 – potrebno je mnogo više. Više titula, više priznanja - zaključio je on.