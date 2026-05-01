Grčki reprezentativni bek Tajler Dorsi mogao bi da ostane u crveno-belom, ali da promeni klub, pošto je za njegovo angažovanje zainteresovana Crvena zvezda.

Kako navodi "Arena sport", Zvezda će ispratiti razvoj situacije sa njegovim statusom u Olimpijakosu, pošto ima ugovor do 2027. godine, ali i opciju da ove godine izađe iz istog.

Zvezda izvesno neće praviti velike promene u timu za narednu sezonu, a jedna od retkih biće odlazak Kodija Miler-Mekintajera u Olimpijakos. Upravo bi na ovaj način Zvezda mogla da se revanšira bratskom klubu zbog toga.

Nakon povratka iz Fenera pretprošle godine i nešto slabije sezone, Dorsi je ponovo uhvatio ritam i ove sezone beležio prosečno čak 16,8 poena, uz 2,8 asistencija i 2,4 skoka po utakmici u Evroligi. Uz to je u međusobnim susretima srpskog i grčkog kluba psotigao čak 33 poena.