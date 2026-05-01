PAO je napravio još jedan brejk u Španiji, ali je ponašanje Dimitrisa Janakopulosa skrenulo pažnju.

Iz tabora Valensije su ga napali, a ni on nije ostao dužan.

-Razumemo ogorčenost Valensije zbog poraza. Međutim, nesrećan rezultat za njihov tim ne može da opravda neobjašnjive događaje - navode iz Panatinaikosa.

"Intervencija obezbeđenja Valensije na igračima Panatinaikosa tokom utakmice, kako ne bi ustali sa klupe da proslave koševe svog tima. Ovo se nikad ranije nije dogodilo ni u jednoj hali na planeti".

Iz PAO navode i napad na Kendrika Nana od strane Isaka Nogesa.

"Zeleni" su generalno nezadovoljni ponašanjem obezbeđenja prema službenim licima Panatinaikosa.

-Potez uprave španskog tima da pozove policiju u svlačionicu kako bi nezakonito pritvorile Dimitrisa Janakopulosa, jer prema izveštaju sa utakmice, navodno rekao sudijama: 'Dosudite faul! Dosudite faul! - piše u saopštenju.

PAO je sve ovo prijavio Evroligi, istakavši da je ovo gostoprimstvo bilo najgore koje su doživeli.

Naredni meč igra se u Atini, u sredu.