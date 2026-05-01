Jedan takav je viđen na utakmici u Argentini i može da se priča o tome da li je dovoljno loše da bude kandidat za najgori promašaj svih vremena.
U glavnoj ulozi našao se defanzivac Kevin Silva, koji je imao situaciju kakva se ne propušta, ili je bar tako delovalo. Posle jedne zbrke u kaznenom prostoru, lopta je stigla do njega koji se našao na manje od dva metra udaljenosti od gola.
Ispred sebe je imao praznu mrežu, ali....
Umesto najlakšeg pogotka u karijeri Silva je uspeo da pošalje loptu preko gola.
Publika je u trenutku zanemela, igrači su se hvatali za glavu, a čak su i protivnici delovali kao da ne veruju šta su upravo videli.
Snimak se velikom brzinom proširio društvenim mrežama, uz lavinu komentara i reakcija, od neverice do šale da je "lakše bilo pogoditi nego promašiti".
