Američki predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć u razgovoru sa novinarima da je "u redu" da reprezentacija Irana igra na Svetskom prvenstvu u fudbalu, koje će se u junu i julu održati u Severnoj Americi.

Ova izjava je usledila nakon što je predsednik FIFA Đani Infantino rekao da će Iran biti prisutan na turniru i igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi Rojters.

-Ako je Đani to rekao, onda je to u redu. Znate šta? Neka igraju - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu.

Britanski mediji preneli su ranije juče da je učešće reprezentacije Irana na Mundijalu neizvesno zbog rata sa SAD i Izraelom.

Paolo Zampoli, specijalni izaslanik američkog predsednika, izjavio je za "Fajnenšel tajms" da je Trampu i predsedniku FIFA Đaniju Infantinu predložio da reprezentacija Italije zameni Iran na Mundijalu, preneo je BBC.