Potpis Karlika Džonsa na novom ugovoru ocenjen je kao kapitalan potez, iz Ankare stiže Kajl Olman, radi se i na tome da u Humskoj ostane Nik Kalates… Od Mike Murinena koji je odavno otišao uskoro bi trebalo da legne prvi deo obeštećenja, kao i od Isaka Bonge koji je jednom nogom u Detroitu.

Ipak, veza sa Amerikom je dvosmerna. Kako "Meridiansport" saznaje, iz Sinsinatija bi u Humsku uskoro trebalo da stigne Filip Borovićanin (22, 206), momak koji je diplomirao na Ksevijeru! Ove sezone je imao odlične brojke – 10,8 poena, 7,4 skokova i 4,2 asistencije.

Borovićanin se formirao u Beku, klubu u kojem je stasavao i Alen Smailagić. Igrao je za juniorsku reprezentaciju Srbije na Svetskom prvenstvu 2023. (14,1 poen, 7,3 sk, 2,7 as), a u NCAA pre Ksavijera igrao za Arizonu i Nju Meksiko.

Kako piše pomenuti izvor, kontakt je odavno uspostavljen, razgovori idu u dobrom smeru i za očekivati je da uskoro dogovor bude postignut.