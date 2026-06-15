Fudbaleri Crvene zvezde započinju ovog ponedeljka pripreme za narednu sezonu koja startuje već za mesec dana, pa tako crveno-beli neće imati previše vremena za gubljenje.

Ono što svakako raduje jeste da su čak četiri bitna pojačanja već zadužila opremu crveno-belih i biće od starta priprema na raspolaganju Dejanu Stankoviću. To su Muhamed Čam, Loizos Loizu, Kristijan Balov i Momahed Abu Fani.

To znači da će Dejan Stanković morati da "seče" i otpiše one koji su višak. Ono što je svakako jasno jeste da određenih lica više neće biti u prostorijama Zvezde, a to su se misli pre svih na Nemanju Radonjića i Omrija Glazera kojima za 14 dana ističu ugovori. Pored njih tu je i Jegor Prucev. Dakle, trojica sigurno neće biti više deo kluba sa "Marakane".

Sa pozajmica vraćaju se Uroš Sremčević, Edmund Ado, Šavi Babika i Felisio Milson, ali nijedan od njih izvesno neće ostati u crveno-belom. Neki su kandidati za prodaju, pre svih Milson i Babika. Sremčević ima još šest meseci ugovora, a ni na Ada se ne računa. Stefan Leković je nedavno prodat Estrelji u Portugal i njega više neće biti na pripremama.

Ostalo je da se razjasne situacije oko nekoliko igrača koji su pred vratima, a to su Mahmudu Bađo, Tomaš Hendel, Daglas Ovusu, pa i Timi Maks Elšnik i Vasilije Kostova. Oni će, svakako, početi pripreme sa Zvezdom, ali je pitanje da li će dočekati njihov kraj.

Jasno je da neće biti Adema Avdića zbog povrede i to na duže vreme, ali i Jung Vu Seola i Marka Arnautovića koji su na Svetskom prvenstvu.